Di Maio, l'Italia lavora per conferenza di pace in Ucraina

BRUXELLES, 06 APR - "L'Italia auspica, e lavora con i partner in tal senso, una conferenza di pace, che è un passaggio fondamentale per fermare il conflitto, ridare l'Ucraina al popolo ucraino e fermare quelle immagini terribili che stiamo vedendo, come a Bucha". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio a margine del consiglio atlantico della Nato. Di Maio vedrà il suo omologo turco a margine dei lavori in tal senso, poiché la Turchia "è il Paese che più in questo momento sta facilitando le mediazioni fra Russia e Turchia". "L'Italia sostiene pienamente il quinto pacchetto di sanzioni perché ora non si può far altro che indebolire l'economia russa in modo che Putin non continui a finanziare questa guerra", ha aggiunto il ministro degli Esteri.

