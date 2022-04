Di Maio, sequestri a oligarchi russi per 900 mln euro

ROMA, 01 APR - "Adempiamo con rigore ai nostri obblighi internazionali sulle sanzioni e quindi anche sui sequestri delle proprietà in Italia delle persone listate, che non si limitano ai beni mobili. Ad oggi parliamo di un valore complessivo che si aggira intorno ai 900 milioni di euro". Lo afferma il ministro degli esteri Luigi Di Maio in un'intervista al quotidiano tedesco Bild. "Siamo stati tempestivi e rigidi, e continueremo ad esserlo", aggiunge.

