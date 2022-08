ROMA, 23 AGO - La guerra in Ucraina "è già una guerra mondiale, non da un punto di vista militare, ma da un punto di vista energetico e alimentare lo è già". Lo ha affermato il ministro Luigi Di Maio, intervenendo ad un panel al meeting di Rimini. "Dobbiamo sostenere gli ucraini - ha ribadito - altrimenti i prossimi saremo noi. Il sostegno all'Ucraina è il sostegno a tutti noi" ed è in "difesa dei nostri confini".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA