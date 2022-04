Di Maio, Zazo è a Kiev, riaperta l'ambasciata italiana

ROMA, 15 APR - "L'ambasciatore Zazo è appena tornato a Kiev e ha riaperto la nostra ambasciata. E' il simbolo dell'Italia che crede nel dialogo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Zapping su Rai Radio 1. "Il canale con Mosca non va chiuso. L'espulsione dei membri della delegazione europea da Mosca è la risposta alle espulsioni da parte dell'Ue di qualche settimana fa. Ci aspettiamo una stessa azione da Mosca che risponda alla nostra espulsione di 30 russi con passaporto diplomatico. Vedremo in che termini interesserà il nostro personale diplomatico. Ma teniamo aperto il canale con Mosca e teniamo aperto anche una linea rossa per le evacuazioni di civili. Non dobbiamo smettere di credere nella diplomazia", ha aggiunto il ministro.

