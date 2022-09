Diario londinese, è morta Elisabetta: «Qui è come se avessimo perso la nonna»

“London bridge is down” le parole in codice, intergovernative, per annunciare il decesso della Regina. Ma sentire le parole della BBC “Here BBC News, London, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth” è stato un pugno nello stomaco per tutto il Regno Unito ed i paesi del Commonwealth e per tutti noi, mi ci metto anche io ormai da londinese e legato alla Gran Bretagna sin da piccolo. Non ci siamo mai sentiti sudditi ma nipoti, la BBC ha commentato la scomparsa della Regina come “A sense of personal lost”, un senso di perdita a livello personale, abbiamo tutti perso una nonna.

Ad attenti osservatori non era sfuggito un particolare nella foto di rito, lo scorso martedì, per l’incarico al nuovo primo ministro Truss, il dorso della mano destra della Regina, assolutamente tumefatto, ma la Regina non ha voluto nascondere questo suo stato fisico, nel suo codice di comunicazione, spesso criptico, ha probabilmente voluto comunicare che era alla fine. Non si è mai pronti a notizie di questo tipo anche se l’età della Regina era molto avanzata e recentemente la si è vista provata in alcune apparizioni pubbliche. Non ci si aspettava comunque una simile accelerazione, proprio ieri il nipote William e la moglie Cate avevano accompagnato i tre figli nella nuova scuola nel luogo dove si sono trasferiti, accanto al castello di Windsor, proprio per stare accanto alla Regina.

Londra e l’intero Regno Unito (ma anche tutti i paesi del Commonwealth) sono rimasti scioccati dalle prime notizie diramate dal castello di Balmoral, residenza estiva della Regina, oggi ad ora di pranzo. Si è iniziato a capire la serietà della situazione quando il Parlamento si è fermato per un messaggio di preghiera per la Regina, e poi i leader politici, l’arcivescovo di Canterbury, fino al presidente degli Stati Uniti, Biden, in serata. Ma a far capire l’imminenza della scomparsa della Regina è stata la BBC che ha interrotto la programmazione normale per aggiornare continuamente i telespettatori e con tutti i conduttori in giacca e cravatta nera, pronti a dare la triste notizia, anche per evitare quanto accaduto per la notizia della morte del principe Filippo, quando la conduttrice, in pochi secondi di cambio camera, riuscì a levarsi la collana ed indossare un golfino nero prestato al volo da un cameraman.

In tutti gli uffici di Londra e del Regno Unito, i computer avevano una finestra web sintonizzata sulla BBC per seguire il flusso di informazioni, molti si sono recati davanti a Buckingham Palace per pregare, nei pub questa sera non si farà festa ma magari un bicchiere in memoria della Sovrana.

Il nuovo primo ministro inglese Liz Truss si è affacciata dalla famosa porta nera del numero 10 di Downing St facendo sue le sensazioni di tutti “We all devastated, it’s a huge shock for the nation and for the entire world”, ‘Siamo tutti devastati, è un incredibile shock per la nazione e per l’intero mondo”, “This is a great country because of her”, “Questa è un grande nazione grazie a Lei”.

Amata da molti, la Regina ebbe una gran crisi nel rapporto con il pubblico ai tempi della morte della principessa Diana, ma l’intuito ed i consigli dell’allora premier Blair riuscì a ribaltare la situazione e riportare la nazione ad amare la Regina.

Una Regina con un senso spiccato dell’umorismo, una nonna ed una bisnonna che negli ultimi anni aveva abbandonato la maschera algida anche in pubblico, la ricordiamo per la sua auto ironia nel filmato inaugurale delle Olimpiadi di Londra del 2012 con l’agente 007 o più recentemente nel filmato di introduzione al concerto del suo giubileo di platino, con l’orsetto Paddington.

Ha vissuto gran parte della sua vita il Regnare come una missione, ma proprio un paio di mesi addietro, a giugno, milioni di persone le han fatto sentire il loro affetto durante le celebrazioni del giubileo di platino.

C’è un legame che lega Sant’Agata con la casa reale inglese, secondo leggenda la corona di Sant’Agata fu donata da Re Riccardo Cuor di Leone al rientro da una Crociata e quando era in Sicilia. Per uno dei suoi compleanni donai alla Regina una fotografia che scattai a Sant'Agata, illustrandoLe il legame con la Corona inglese. La Regina mi fece scrivere una lettera di ringraziamento dalla sua assistente personale, lieta di esser venuta a conoscenza di tale legame.

Ricordiamoci comunque che alla fine resteranno cinque Re, quello di quadri, fiori, picche, di cuori ed il Re d’Inghilterra. La Regina è morta, abbiamo un nuovo Re, H.M. King Charles III. God save the King.

