Domato l'incendio a periferia Atene, evacuati rientrano a casa

ATENE, 05 GIU - I residenti della periferia di Atene sono rientrati nelle proprie abitazioni questa mattina dopo che i Vigili del fuoco sono riusciti a porre sotto controllo il vasto incendio che si è propagato ieri pomeriggio costringendo gli abitanti di alcuni quartieri a evacuare. "A questo punto il rogo è stato circoscritto e i residenti sono potuti rientrare", ha detto il vice ministro della Protezione civile, Evangelos Tourna, in conferenza stampa. Un folto numero di pompieri è rimasto comunque sul posto "e rimarrà fino a quando sarà necessario mentre i Canadair continueranno a rovesciare acqua per precauzione", ha aggiunto. Per domare le fiamme sono stati impegnati 283 Vigili del fuoco e 65 veicoli, mentre questa mattina rimangono ancora operativi due aerei e due elicotteri. Sul posto comunque l'allerta rimane alta per il timore che l'incendio posso divampare nuovamente. Le fiamme si sono sviluppate ieri pomeriggio in una centrale elettrica ad alta tensione nel comune di Glyfada. A causa del forte vento, che ha cambiato direzione, le fiamme si sono rapidamente propagate verso la periferia di Atene, in particolare nel sobborgo di Ano Voula, minacciando le abitazioni. Almeno 4 i quartieri danneggiati.

