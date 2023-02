Donna polacca sostiene essere Madeleine McCann, mostra 'prove'

ROMA, 19 FEB - Una donna polacca ha creato un account su Instagram in cui afferma di essere Madeleine 'Maddie' McCann, la bambina britannica scomparsa in Portogallo nel 2007, che però - secondo gli investigatori - sarebbe stata uccisa poco dopo la sua sparizione dal pedofilo tedesco Christian Brueckner. Secondo il Daily Mirror la donna, che ha 21 anni ma che ritiene che la sua età sui documenti sia falsa (Madeleine avrebbe oggi 19 anni), ha dichiarato di aver iniziato a sospettare di essere Maddie dopo alcune allusioni fatte da sua nonna. A sostegno delle sue affermazioni ha pubblicato foto con dettagli che proverebbero la sua vera identità: una macchiolina nell'occhio destro - Maddie ne aveva una - e una voglia sulla gamba. "Penso di poter essere Maddie - ha scritto la ragazza, che dice di chiamarsi Julia - Devo fare un test del Dna. Gli investigatori britannici e polacchi mi ignorano. Racconterò la mia storia nei post. Aiutatemi". L'account ha raccolto oltre 200.000 follower in pochi giorni. 'Julia' ha quindi detto di essere in contatto con una presunta cugina di Madeleine che avrebbe parlato di una possibilità di confrontare il suo Dna con quello dei genitori della bambina Kate e Gerry McCann. La famiglia non ha finora commentato. Il caso di Maddie ha dominato le cronache per molti anni: la piccola scomparve a 4 anni da una casa vacanze nell'Algarve, in Portogallo, mentre i genitori cenavano a poche decine di metri di distanza. Anche se le indagini tedesche hanno concluso che il colpevole fu Brueckner (era già in carcere per altri reati quando fu dato l'annuncio), il corpo non è mai stato ritrovato.

