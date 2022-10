Dopo l'immigrazione il Texas sfida Biden anche sulla marijuana

NEW YORK, 09 OTT - Il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, non intende accogliere l'appello di Joe Biden a concedere la grazia a livello statale a coloro che sono stati incriminati per il possesso di marijuana. "Il Texas non ha l'abitudine di prendere consigli sulla giustizia da un leader il cui partito vuole togliere fondi alla polizia", afferma Renae Eze, il portavoce di Abbott. "Il governatore del Texas può solo graziare individui per i quali il Texas Board of Pardons and Palores ha raccomandato la grazia", aggiunge Eze aprendo di fatto un nuovo fronte di scontro con la Casa Bianca dopo quello sull'immigrazione.

