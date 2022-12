Dopo la prigionia torna in guerra Orest, fotografo di Azovstal

ROMA, 06 DIC - Le sue foto dei difensori ucraini dell'acciaieria Azovstal di Mariupol hanno fatto il giro del mondo: adesso Dmytro 'Orest' Kozatsky, sopravvissuto alla prigionia russa e restituito al suo Paese in settembre insieme con altri 200 prigionieri, ha annunciato su Twitter di essere tornato in guerra. "Oggi è il primo giorno in cui sono tornato al servizio militare", ha scritto il fotografo di Azovstal, lo stesso che alla vigilia dell'evacuazione dell'acciaieria girò e pubblicò il video "L'ultimo giorno ad Azovstal". Sui social sono subito partiti i messaggi di ringraziamento: "Grazie per la protezione, Orest", "Bentornato e grazie per il tuo servizio", "Abbi cura di te". Kozatskyi è originario di Malin, nella regione di Zhytomyr. Si è unito ai ranghi della Guardia Nazionale e successivamente al battaglione "Azov" trasferendosi a Mariupol nel 2015.

