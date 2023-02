LONDRA, 08 FEB - Volodymyr Zelensky arriva oggi nel Regno Unito per la sua prima visita dall'inizio dell'invasione della Russia per incontrare il primo ministro Rishi Sunak e le truppe ucraine addestrate dalle forze armate britanniche. Il presidente ucraino parlerà al Parlamento, ha dichiarato Downing Street in un comunicato. Londra annuncerà un maggiore supporto e addestramento per i piloti di caccia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA