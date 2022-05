BRUXELLES, 31 MAG - Non si può perdere la battaglia sulla sicurezza alimentare altrimenti i Paesi che rischiano carestie e che già non stanno con l'Occidente si sentiranno traditi e non verranno mai dalla parte dell'alleanza. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

