Droupadi Murmu eletta 15esima presidente dell'India

NEW DELHI, 21 LUG - Droupadi Murmu, 64 anni, candidata della coalizione di maggioranza Nda, ha vinto le elezioni presidenziali indiane. Murmu sarà la 15ma presidente dell'India e la prima nata in una comunità tribale, nonché la seconda donna a ricoprire il ruolo, in gran parte cerimoniale. La neopresidente, che è della tribù Santhal, ha ottenuto la vittoria grazie al sostegno di più della metà dell'elettorato di parlamentari e legislatori statali, come hanno mostrato i risultati parziali diffusi dalla commissione elettorale.

