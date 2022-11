Dua Lipa riceve la cittadinanza albanese

ROMA, 28 NOV - Il presidente dell'Albania Bajram Begaj ha concesso la cittadinanza alla pop star britannica di origine albanese Dua Lipa per quello che ha definito "il ruolo dell'artista nel diffondere la fama degli albanesi a livello internazionale attraverso la sua musica". Lo scrive il Guardian. Begaj ha sottolineato che a Lipa è stata concessa la cittadinanza in vista del 110° anniversario dell'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano. "Sarò anch'io un albanese con i documenti", ha detto Lipa prima di pronunciare il giuramento di cittadinanza al municipio di Tirana. Lipa è nata a Londra nel 1995 da genitori albanesi immigrati dal Kosovo Anesa e Dukagjin Lipa. Ha iniziato a cantare a cinque anni ed è stata musicalmente influenzata da suo padre, ex cantante e chitarrista di un gruppo rock. La cantante ha cominciato a pubblicare le sue canzoni su YouTube quando aveva 14 anni. Il suo album di debutto è stato pubblicato nel 2017. Nel 2019 ha vinto il Grammy Award come miglior nuovo artista. Insieme a suo padre ha fondato la Sunny Hill Foundation nel 2016 per raccogliere fondi con concerti annuali tenuti in Kosovo per aiutare le persone in difficoltà finanziarie. "È una grande gioia, indescrivibile", ha detto Lipa. L'artista si è quindi fatta scattare una fototessera, prendere le impronte digitali e quindi ha firmato un modulo di richiesta di carta d'identità e passaporto.

