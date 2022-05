Duma, gli Usa partecipano alla guerra contro la Russia

ROMA, 07 MAG - Gli Stati Uniti "partecipano alle ostilità in Ucraina". Lo afferma il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin sul suo canale Telegram dove aggiunge: "Non si tratta solo della fornitura di armi e attrezzature, Washington coordina e sviluppa le operazioni militari" per conto del "regime nazista di Kiev", "partecipando così direttamente alle ostilità contro il nostro Paese". Il riferimento di Volodin è alle informazioni di intelligence Usa passate agli ucraini per colpire obiettivi russi di cui hanno scritto nei giorni scorsi i media americani.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA