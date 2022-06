E' morto Tyler Sanders: a 18 anni era una star delle serie tv Americane

E’ morto improvvisamente all’età di 18 anni l’attore americano Tyler Sanders, noto per le sue interpretazioni in diverse serie tv americane. Aveva anche ricevuto una nomination agli Emmy Awards per il ruolo nella serie trasmessa da Prime Video «Just Add Magic: Mystery City».

Sanders, secondo quanto riferito dal suo agente a Variety, si è spento giovedì scorso a Los Angeles per cause al momento sconosciute. La famiglia ha dato il via libera all’autopsia.

Attore precoce, con alcuni ruoli in cortometraggi già a 10 anni, aveva raggiunto la notorietà nel 2017 grazie alla partecipazione alla serie «Fear the Walking Dead», dove interpretava il giovane Sam Underwood . Tra le altre apparizioni televisive un episodio di «The Rookie» nel 2018 e un episodio di "9-1-1: Lone Star», il suo ultimo ruolo prima della morte. Tyler ha lavorato anche per il cinema nei film «The Reliant» e «The Price We Play».

Nel 2019 è stato guest-star nell’episodio finale della serie fantasy per bambini «Just Add Magic». Il suo ruolo nella serie spin-off «Just Add Magic: Mystery City» gli è valso la nomination per la migliore interpretazione principale in un programma per bambini ai Daytime Emmy Awards.

