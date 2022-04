Ecuador, Lasso decreta lo stato di emergenza in tre province

QUITO, 29 APR - Il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso ha decretato ieri sera lo stato di emergenza in tre province del Paese (Guayas, Manabí ed Esmeraldas), a causa dell'aumento di diffuse violenze. È la seconda volta in un anno, ricorda il portale di notizie Primicias, che il presidente Lasso decreta lo stato di emergenza per motivi di sicurezza. La prima è stata nell'ottobre 2021, quando per intervento della Corte costituzionale la misura fu ridotta da 60 a 30 giorni. Nel decreto firmato dal capo dello Stato, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale, si precisa che in quattro località particolarmente violente, si attiverà anche un coprifuoco per 60 giorni fra le 23 e le 5 del giorno successivo. In un discorso alla Nazione, Lasso ha anche indicato che 4.000 membri della polizia e 5.000 delle forze armate contribuiranno a far osservare lo stato di emergenza. ""Porteremo la lotta contro i criminali - ha sostenuto - nello stesso territorio in cui cercano di nascondersi".

