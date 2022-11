IL CAIRO, 10 NOV - L'avvocato di Alaa Abdel Fattah, Khaled Ali, ha reso noto su Twitter che per un cavillo burocratico gli è stato negato il permesso di visitare in carcere a nord del Cairo l'attivista in sciopero della fame e della sete.

