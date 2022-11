Egitto diffonde i tweet di Alaa 'istigatore del terrorismo'

IL CAIRO, 11 NOV - Il servizio per i rapporti con i media del governo egiziano (Sis) sta diffondendo informalmente dalla scorsa notte in sei lingue, tra cui l'italiano, un file che traduce 12 tweet di Alaa Abdel Fattah che lo rendono "istigatore di violenze, omicidi e terrorismo". Così almeno sottolinea il sottotitolo del dossier sull'incarcerato attivista in uno sciopero della fame e della sete in carcere che le autorità egiziane considerano "dubbio". "Chi è Alaa Abd El Fattah?", è il titolo del pdf che riproduce e traduce tweet in cui tra l'altro si auspicavano decapitazioni in pubblico stile-Isis e adesioni a gruppi armati e cellule terroristiche per esecuzioni mirate e torture anche di donne. C'è anche un'apologia dell'uccisione di Anwar Sadat, il presidente egiziano della pace con Israele. Ad anni di distanza, i tweet risalenti soprattutto al periodo delle due rivoluzioni egiziane del 2011 e del 2013 sono di difficile contestualizzazione, ma gli originali vengono riprodotti in immagine. "Se non fosse stato per gli incendi dolosi che hanno preso di mira le stazioni di polizia, i membri del ministero dell'Interno avrebbero imparato la lezione? L'incendio" dei commissariati "è stata una misura disciplinare pacifica, piuttosto che tagliare la testa a tutti gli agenti in pubblico", scrisse Alaa nel settembre 2011, dopo la caduta di Hosni Mubarak.

