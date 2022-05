Eitan: famiglia Peleg, 'continueremo a lottare per lui'

TEL AVIV, 23 MAG - "Eitan è con noi nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Continueremo a lottare per lui perché cresca in Israele, la sua casa naturale, casa della sua famiglia, luogo di sepoltura dei suoi genitori e del fratellino". Lo dice - in una nota diffusa dal portavoce Gadi Solomon - l'intera famiglia materna del piccolo Eitan ad un anno dalla tragedia del Mottarone. Il bambino, dopo una lunga battaglia legale, si trova ora in Italia con la zia paterna Aya Biran.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA