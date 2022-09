Elisabetta da 70 anni sul trono: meglio di lei (per ora) solo il Re Sole

Arrivata all’età di 96 anni, Elisabetta ha regnato per un tempo record di 70 anni, seconda solo a re Sole che regnò per 72 anni e 110 giorni, dal 14 maggio 1643, quando aveva meno di cinque anni, fino alla morte, avvenuta nel 1715. . Ma la sua longevità, così come il lungo regno, hanno dei precedenti nella famiglia reale.

Pubblicità

Sua madre, Elizabeth Bowes Lyon, ha vissuto fino all’età di quasi 102 anni. Moglie di re Giorgio Vi, è stata regina consorte dal 1936 al 1952. Quando la figlia è salita al trono, ha assunto il titolo di regina madre, che ha mantenuto fino alla sua morte, nel 2002.

Quanto alla durata del regno, prima di Elisabetta II il record era detenuto dalla sua trisnonna, la regina Vittoria, rimasta sul trono per 63 anni, sette mesi e due giorni, dal 20 giugno 1837 fino alla morte, il 22 gennaio 1901. Quando morì aveva 81 anni.

Elisabetta II è insomma la regina dei record: Da quel 6 febbraio 1952, data della morte improvvisa del padre, Giorgio VI, la regina d’Inghilterra ha regnato per 70 anni e 214 giorni. In tutto sono 25.782 giorni contro i 26.407 del sovrano di Francia che però arrivò al trono ad appena 4 anni, nel 1643: l’incombenza di guidare la nazione fu quindi gestita a lungo dalla madre Anna d’Asburgo, mentre Elisabetta ne ha portato il peso sulle sue sole spalle dall’età di 25 anni.

Elisabetta, che a giugno ha celebrato il Giubileo di platino, ha conquistato questo secondo posto nella classifica dei regnanti più longevi lo scorso 13 giugno, quando superò Rama IX di Thailandia, che a sua volta aveva regnato per 70 anni e 126 giorni fra il 1946 e il 2016. La regina è ormai da tempo colei che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna, avendo superato la regina Vittoria già il 9 settembre 2015: la trisnonna rimase al trono per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, fino al 1901.

I sudditi di Sua Maestà sono circa 150 milioni in tutto il mondo. Da Winston Churchill alla recentissima Liz Truss, Elisabetta ha guidato il Regno Unito con 16 primi ministri, dando l’ultimo incarico alla leader Tory appena due giorni fa. Ha visto passare per la Casa Bianca 14 presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman all’attuale Joe Biden, e salire al soglio pontificio 7 papi: Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, fino al dimissionario Benedetto XVI e a Francesco.

Elisabetta II ha viaggiato in oltre 120 Paesi in occasione di oltre 270 visite ufficiali e ha partecipato a centinaia di migliaia di cerimonie. Altro record, quello del matrimonio più longevo tra i sovrani, 74 anni con il principe Filippo, sposato il 20 novembre 1947 e scomparso il 9 aprile del 2021.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA