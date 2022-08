Elisabetta nominerà neo premier da Scozia, meglio non viaggiare

ROMA, 27 AGO - In una mossa senza precedenti, la regina Elisabetta potrebbe nominare il nuovo premier britannico nella sua residenza in Scozia, al castello di Balmoral dove attualmente si trova, e non intraprendere il lungo viaggio per Londra su consiglio dei medici. Lo riferisce il quotidiano Sun, facendo aumentare i timori per le condizioni di salute della sovrana. La regina dovrà nominare un nuovo primo ministro dopo le elezioni che si terranno all'inizio di settembre. Di solito, la cerimonia si tiene a Buckingham Palace o al Castello di Windsor, cosa che la Regina si aspettava di fare al termine delle sue vacanze estive iniziate a fine luglio. Ma dalla fine dello scorso anno, la monarca 96enne soffre di problemi di mobilità che le hanno impedito di portare a termine molti dei suoi impegni ufficiali e, secondo quanto riferito, si stanno preparando piani di emergenza per trovare soluzioni alternative. Ad aumentare le preoccupazioni sulle condizioni di salute della regina, sono anche le visite 'insolite' del principe Carlo alla madre, divenute sempre più regolari.

