Elisabetta, via le insegne reali dalla bara: regina sepolta con due soli elementi

Momento toccante e simbolicamente significativo prima della sepoltura di Elisabetta II. Le insegne reali - la corona, lo scettro e il globo d’oro - sono state tolte dalla sua bara e consegnante nella cappella di St George al celebrante che le ha deposte sull'altare: quasi a testimoniare che Elisabetta scende nella tomba senza orpelli, non più regina di fronte a quel Dio in cui ha creduto. Una fede che il reverendo David Conner ha ricordato ancora una volta durante il rito come «semplice e solida», additandola a fondamento dell’esempio di «coraggio e di speranza», oltre che di servizio «al Paese, al Commonwealth e al mondo più vasto della nostra sorella Elisabetta».

La cerimonia si è poi avviata a conclusione quando re Carlo, primogenito e successore al trono, si è avvicinato da solo - con tutti gli astanti in piedi - a deporre sulla bara il vessillo che tradizionalmente serve a identificare il comandante in capo in battaglia; mentre a seguire il Lord Ciambellano della casa reale ha spezzato la bacchetta di comando, a suggellare la fine del potere terreno di un sovrano defunto. Sia il vessillo, sia il bastone spezzato verranno sepolti assieme a Elisabetta.

La regina Elisabetta II, come è stato previsto da tempo, riposerà a fianco del principe consorte Filippo, scomparso nell’aprile 2021, e alla propria famiglia, il padre Giorgio VI, la regina Madre e la sorella, la principessa Margaret, che aveva deciso di farsi cremare ed espresso la volontà di stare fra i propri cari.

Il luogo è la piccola cappella fatta costruire proprio da Elisabetta nel 1962, che porta il nome del padre: King George VI Memorial Chapel. I genitori della sovrana vengono ricordati da una lapide di marmo nero recante la scritta: "George VI, 1895-1952. Elizabeth, 1900-2002". E’ un annesso della ben più grande St George Chapel, una chiesa gotica all’interno del castello di Windsor, il luogo più rappresentativo che porta lo stesso nome della casata reale britannica. Si tratta di un’ultima volontà della sovrana programmata da decenni.

