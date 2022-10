PARIGI, 24 OTT - Sui diritti umani, "giudicheremo dagli atti del governo Meloni, in modo concreto, e vedremo come reagire tema per tema. Nell'incontro di oggi a Roma fra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, il presidente francese ha ribadito che da parte di Parigi continueranno vigilanza e atteggiamento esigente": lo hanno fatto sapere in serata fonti dell'Eliseo.

