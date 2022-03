Eliseo2022: Macron propone di eliminare canone tv

PARIGI, 08 MAR - E' tra le sue prime concrete proposte elettorali da candidato alle presidenziali. Il presidente francese, Emmanuel Macron, che lo scorso 3 marzo si è candidato ufficialmente ad un secondo mandato all'Eliseo in vista del voto del 10 e del 24 aprile, si è impegnato ad eliminare il canone della tv pubblica d'Oltralpe se verrà rieletto all'Eliseo. "Abbiamo bisogno di un sistema audiovisivo pubblico forte", ha commentato oggi uno dei suoi fedelissimi, il portavoce del governo Gabriel Attal, assicurando che la cancellazione del canone non mette a rischio l'indipendenza del sistema radiotv. "Ciò che proponiamo di eliminare - ha precisato - non è il finanziamento, ma lo strumento, vale a dire il canone, vale a dire fare pagare a 28 milioni di francesi 138 euro, indipendentemente dal loro reddito", ha affermato su France Inter, aggiungendo: "Abbiamo bisogno di un sistema audiovisivo forte in un contesto di disinformazione, in un contesto in cui i colossi del digitale fanno circolare informazioni che non sono sempre corredate da fonti".

