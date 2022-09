Elton John alla Casa Bianca. Biden, 'canto di libertà'

WASHINGTON, 23 SET - "La nostra famiglia ama la sua musica, le sue canzoni rendono speciale ogni giorno della vita, liberano le emozioni e così liberano le persone". Lo ha detto Joe Biden prima dell'esibizione di Elton John alla Casa Bianca. "La sua musica ha cambiato le nostre vite", ha detto ancora il presidente americano ringraziando la star britannica per aver "parlato all'anima della nostra nazione". L'evento 'A Night When Hope And History Rhyme', spiega l'amministrazione, vuole celebrare "il potere unificante e curativo della musica, rendere omaggio alla vita e all'arte di Sir Elton John e onorare gli eroi di tutti i giorni: insegnanti, infermieri, lavoratori in prima linea, militari, studenti, sostenitori dei diritti LGBTQ+ e tanti altri". Circa 2.000 gli ospiti presenti nel South Lawn della Casa Bianca, tra cui il marito dell'artista David Furnish, l'ex First Lady Laura Bush e l'ambasciatrice britannica a Washington Karen Pierce. La speaker della camera Usa, Nancy Pelosi, non è riuscita a trattenersi ascoltando l'esecuzione di 'Your song' ed è stata sorpresa dalle telecamere mentre intonava uno dei pezzi più famosi del baronetto.

