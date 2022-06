Epstein: Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni

WASHINGTON, 28 GIU - E' stata condannata a 20 anni la 60/enne socialite britannica Ghislaine Maxwell, dopo che una giuria di New York l'ha ritenuta colpevole di aver adescato e manipolato minorenni perchè fossero sessualmente abusate dal finanziere Jeffry Epstein, il suo ex fidanzato suicidatosi in cella mentre attendeva un processo per la stessa vicenda. L'accusa aveva chiesto una pena tra 30 e 55 anni, la difesa una "molto sotto" i 20 anni, invocando l'infanzia della donna traumatizzata dal padre, ex magnate dell'editoria ed ex deputato britannico.

