ISTANBUL, 16 SET - "Siamo orgogliosi di essere il Paese più generoso al mondo dal momento che assegnamo circa l'1% del nostro reddito nazionale lordo ad aiuti umanitari". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta la presidenza di Ankara, parlando al vertice dei leader dell'Organizzazione della cooperazione di Shanghai, in corso a Samarcanda, in Uzbekistan.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA