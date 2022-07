Erdogan a Putin, aprire i corridoi del grano nel Mar Nero

ROMA, 11 LUG - "E' giunto il momento di agire per attuare il piano per la creazione di corridoi per l'esportazione del grano" ucraino. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Vladimir Putin nel corso della conversazione telefonica odierna. I due leader, ha riferito la presidenza turca, "hanno discusso della situazione in Siria, della situazione in Ucraina alla luce delle operazioni militari russe, della creazione di corridoi sicuri per l'esportazione di grano dal Mar Nero". Lo riporta la Tass.

