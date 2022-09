Erdogan, inaccettabili violazioni da parte dell'Armenia

ISTANBUL, 14 SET - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che l'Armenia ha violato, in modo "inaccettabile", accordi presi con l'Azerbaigian dopo il conflitto del 2020. "La situazione attuale è il risultato di violazioni da parte dell'Armenia degli accordi raggiunti dopo la guerra che è stata vinta dall'Azerbaigian, lo riteniamo inaccettabile", ha affermato il presidente turco, come riporta Anadolu, commentando gli scontri in corso da due giorni tra le forze di Baku e Yerevan. "Il mondo intero sappia che, come sempre, stiamo dalla parte dei nostri fratelli dell'Azerbaigian", ha aggiunto Erdogan.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA