NAIROBI, 09 FEB - Il presidente eritreo Isaias Afwerki ha dichiarato oggi che le accuse di abusi dei diritti da parte delle truppe eritree nella regione etiope del Tigray, durante la guerra durata due anni, sono una "fantasia". "È una fantasia nella mente di coloro che sono in questa fabbrica della disinformazione", ha detto Afwerki ai giornalisti durante una visita in Kenya, sviando le domande sulla presenza di truppe eritree in Etiopia.

