Esercitazione militare dei gruppi armati di Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 DIC - Le fazioni armate di Gaza legate alle diverse forze politiche sono impegnate oggi in una esercitazione congiunta che intende verificare il loro grado di efficienza "di fronte ad un attacco israeliano". Lo riferisce la agenzia di stampa Shehab, vicina a Hamas. I miliziani si sono raccolti nel nord della Striscia in prossimità di una base chiamata 'Fossa dei leoni', in onore di un gruppo di miliziani palestinesi con lo stesso nome che negli ultimi mesi hanno lanciato ripetuti attacchi contro l'esercito israeliano nella zona di Nablus, in Cisgiordania. Secondo Shehab, questo è il terzo anno consecutivo che alla fine di dicembre a Gaza si tengono queste esercitazioni chiamate in codice 'Spigolo duro'. (ANSAmed).

