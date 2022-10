Estonia: il Parlamento dichiara la Russia 'Stato terrorista'

VILNIUS, 18 OTT - Nella giornata di oggi, il Parlamento estone (Riigikogu) ha approvato, con 88 voti favorevoli su 101, una risoluzione in cui la Federazione russa viene definita "Stato terrorista". Oltre a condannare l'aggressione russa all'Ucraina, la risoluzione sottolinea che l'Estonia biasima la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina e non riconosce l'annessione dei territori occupati sancita attraverso referendum-farsa. "Rispondendo a un appello fatto del Parlamento ucraino a tutti gli Stati e alle organizzazioni internazionali, il Parlamento estone ha dichiarato la Russia un regime terrorista e la Federazione russa un Paese sostenitore del terrorismo. Il Parlamento estone invita la comunità internazionale ad adottare misure analoghe", si legge nella risoluzione. "L'Estonia - si legge ancora nel testo - sostiene il popolo, lo Stato e l'Esercito ucraino con tutti i mezzi a sua disposizione e ritiene che solo la vittoria dell'Ucraina potrà restituire la pace in Europa".

