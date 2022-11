Estradati dal Giappone cittadini Usa coinvolti in fuga Ghosn

TOKYO, 07 NOV - I due cittadini statunitensi che aiutarono l'ex presidente della Nissan accusato di illeciti finanziari, Carlos Ghosn, a fuggire dal Giappone, sono stati estradati e si trovano adesso negli Usa, dove sconteranno il resto della loro pena. Lo riferisce l'agenzia Kyodo, che cita persone a conoscenza del dossier. Il 62enne Michael Taylor, ex militare dei berretti verdi, e suo figlio Peter di 29 anni, erano stati condannati a due anni di reclusione in Giappone nel luglio 2021, per aver svolto un ruolo diretto nella fuga rocambolesca di Ghosn nel dicembre del 2019. I due erano stati arrestati dapprima nello Stato americano del Massachusetts, nel maggio 2020, e poi erano stati estradati su richiesta delle autorità nipponiche. In base ai capi d'accusa i due avrebbero prelevato l'ex tycoon 68enne dalla sua residenza nel centro di Tokyo, trasportandolo successivamente in un albergo della capitale, per poi raggiungere in treno la città di Osaka. Da lì avevano nascosto Ghosn in una cassa per strumenti musicali, prima di imbarcarlo su un aereo privato diretto in Turchia, malgrado sapessero che l'ex dirigente fosse in libertà vigilata e non era autorizzato a lasciare il Paese. Ghosn attualmente si trova in Libano e accusa la giustizia giapponese di non essere in grado di garantirgli un processo equo e giusto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA