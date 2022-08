Etiopia: due piloti si addormentano e mancano l'atterraggio

IL CAIRO, 19 AGO - Due piloti si sono addormentati profondamente a 11 mila metri di altitudine mancando la pista dell'aeroporto di Addis Abeba: la potenzialmente tragica leggerezza però si è risolta con un'inversione a "u" durata quasi mezz'ora e un atterraggio in sicurezza. Lo segnala il sito della Bbc citando una pubblicazione specializzata, l'Aviation Herald. I controllori di volo avevano cercato di contattare i due piloti subito dopo che l'aereo dell'Ethiopian Airlines aveva superato il punto in cui avrebbe dovuto cominciare la discesa, ma invano. A svegliarli è stato solo un allarme del pilota automatico. L'episodio è avvenuto il giorno di Ferragosto. Il Boeing 737 da 154 posti era decollato dall'aeroporto di Khartoum, in Sudan, e il volo verso la capitale della confinante Etiopia era di soltanto due ore. Il sito specializzato precisa che l'atterraggio è avvenuto 25 minuti dopo quello mancato. Un analista del settore aereo ha definito l'incidente "profondamente preoccupante": "L'affaticamento del pilota non è una novità e continua a rappresentare una delle minacce più significative alla sicurezza aerea a livello internazionale", ha twittato Alex Macheras.

