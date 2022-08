Etiopia: governo accusa ribelli Tigrè di una nuova offensiva

ADDIS ABEBA, 24 AGO - Le autorità etiopi hanno accusato i ribelli del Tigrè di aver lanciato una nuova offensiva contro le forze federali nel nord del Paese del Corno d'Africa, a cinque mesi dalla tregua che aveva interrotto i combattimenti tra le due parti. "Non tenendo conto delle numerose opzioni di pace presentate dal governo etiope, l'ala armata del gruppo terroristico Tplf (Fronte di liberazione del popolo del Tigrè) ha sferrato un attacco a partire dalle 5 del mattino (ora locale)" in una zona del Tigrè meridionale e "ha rotto la tregua", ha affermato il governo di Addis Abeba in una nota.

