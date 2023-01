Etiopia: si dimette la presidente della Corte suprema Ashenafi

ROMA, 17 GEN - Dimissioni senza motivazioni per la presidente della Corte suprema dell'Etiopia, Meaza Ashenafi, e il suo vice, Solomon Areda, con una mossa che ha sorpreso il Paese del Corno d'Africa: lo riporta la Bbc. Meaza, ex attivista per i diritti delle donne, ha ricevuto la nomina nel 2018, considerata come una testimonianza dell'agenda riformista del primo ministro Abiy Ahmed. Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, Meaza è stata giudice dell'Alta corte etiope, fondando successivamente l'Associazione delle avvocate etiopi per aiutare le donne bisognose di consulenza legale. Uno dei casi più famosi in cui è stata coinvolta è diventato il film hollywoodiano 'Difret', co-prodotto da Angelina Jolie. Meaza è stata sostituita dal nuovo presidente della Corte Suprema Tewodros Mihret, professore universitario all'Università di Giurisprudenza di Addis Abeba la cui nomina è stata approvata oggi dalla Camera bassa del Parlamento etiope. La stessa ha approvato la nomina della sua vice presidente, Abeba Embiale Mengste, da tre anni giudice della Corte federale.

