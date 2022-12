Eu Med9, subito un tetto temporaneo al prezzo del gas

ALICANTE, 09 DIC - "Chiediamo la rapida attuazione di un limite di prezzo del gas basato sul mercato in modo temporaneo ed efficace, che garantisca la prevenzione dei prezzi eccessivi dell'energia e anche la competitività industriale e la sicurezza dell'approvvigionamento". E' quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice Eu Med9 di Alicante. Nel documento i 9 sottolineano anche il sostegno a misure per "ridurre la domanda di energia, tenendo conto delle specificità nazionali, delle esigenze dell'industria e dei consumatori in situazioni di povertà energetica, che faciliteranno una riduzione dei prezzi dell'energia".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA