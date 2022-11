Europol, smantellato 'super-cartello' della cocaina

L'AIA, 28 NOV - L'Europol ha smantellato una rete europea di contrabbando di cocaina, arrestando 49 sospetti in vari Paesi, tra cui sei "obiettivi di alto valore" a Dubai: lo ha annunciato oggi l'agenzia. "I narcotrafficanti considerati obiettivi di alto valore da Europol si erano uniti per formare quello che era noto come un 'super cartello' che controllava circa un terzo del commercio di cocaina in Europa", ha dichiarato l''Europol in un comunicato.

