Fallito piano per uccidere Zelensky, coinvolto Wagner Group

ROMA, 26 MAR - Il noto contractor russo di paramilitari sostenuto dal Cremlino, il Wagner Group, ha partecipato ad un presunto piano per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il vice premier Denys Shmyhal: lo ha reso noto un alto consigliere del ministero della Difesa di Kiev, Markian Lubkivskyi, secondo quanto riporta la Cnn. "Volevano assassinare la leadership ucraina, il nostro presidente e primo ministro - ha detto Lubkivskyi -. Questo era l'obiettivo e un paio di loro sono stati inviati in Ucraina senza alcun successo". Il piano, ha aggiunto il funzionario, è stato confermato dall'intelligence ucraina e dalle forze speciali responsabili della protezione di Zelensky. Lubkivskyi ha anticipato che "tutti questi documenti e le prove necessarie saranno presentati alla Corte internazionale", aggiungendo che per motivi operativi non sarà in grado di dare ulteriori informazioni al riguardo.

