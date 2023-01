Farnesina, italiani a Machu Picchu stanno rientrando a Cusco

ROMA, 21 GEN - I turisti italiani rimasti bloccati a Machu Picchu a causa della sospensione dei collegamenti ferroviari verso Cusco stanno rientrando nella città peruviana dove arriveranno in serata (ora locale). Lo rende noto la Farnesina. L'ANSA ha appreso da un fonte a conoscenza della vicenda che per poter lasciare la cittadella inca di Machu Picchu, il gruppo di italiani ha dovuto attendere la riparazione parziale di un tratto di binari della ferrovia verso Cusco. Per cui, dopo un breve viaggio in treno sul percorso ferroviario ripristinato, hanno dovuto camminare su un sentiero di campagna fino ad un luogo dove hanno trovato un autobus che li porterà in città. Se non insorgeranno problemi dell'ultimo minuto il gruppo pernotterà a Cusco per poi rientrare in Italia.

