Fauci, 'fare richiamo vaccino ora, non aspettare l'autunno'

WASHINGTON, 12 LUG - Fare il richiamo del vaccino anti-Covid ora non impedirà di ricevere un'altra dose in autunno negli Stati Uniti, quando saranno disponibili le versioni perfezionate per far fronte alle varianti, i cosiddetti "vaccini bivalenti". Lo ha spiegato Anthony Fauci in un briefing del team anti-Covid dell'amministrazione Biden alla Casa Bianca. "Se l'emergenza è adesso, vaccinatevi e fate il richiamo adesso. Questo non escluderà la possibilità di fare un'altra dose di vaccino bivalente in autunno", ha sottolineato l'infettivologo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA