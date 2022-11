Fidanzata Khashoggi, 'Jamal oggi è morto la seconda volta'

WASHINGTON, 18 NOV - "Jamal è morto oggi una seconda volta": così Hatice Cengiz, l'ex fidanzata del giornalista dissidente Jamal Khashoggi ucciso a Istanbul da agenti sauditi, ha commentato su Twitter la decisione dell'amministrazione Biden di concedere l'immunità al principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman, in quanto capo di un governo straniero, nella causa che lei ha intentato per l'omicidio del reporter. "Nessuno si aspettava una decisione del genere. Pensavamo che forse ci sarebbe stata una luce nella giustizia Usa. Ma ancora una volta il denaro viene per primo", ha scritto. "Biden è al corrente di questo processo legale ma è stata una decisione del dipartimento di Stato, che ha fatto una richiesta a quello della Giustizia",ha intanto chiarito il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing virtuale con la stampa, a proposito della questione dell'immunità del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per l'omicidio del giornalista e attivista Jamal Khashoggi, ucciso nel 2018 nel consolato di Riad a Istanbul. "Questa è una decisione legale presa dal dipartimento di Stato in base a principi ben consolidati e di lunga data del diritto internazionale consuetudinario e non ha nulla a che fare col merito del caso", ha precisato il protavoce.

