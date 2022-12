Figi: capo opposizione Rabuka nominato premier

SUVA, 24 DIC - Il leader dell'opposizione Sitiveni Rabuka è stato confermato primo ministro delle isole Figi, dopo aver accusato il governo uscente di alimentare "paura e caos" per ostacolare il suo ritorno al potere. Rabuka ha battuto il primo ministro in carica Frank Bainimarama con 28 voti contro 27 in un voto segreto in Parlamento, secondo quanto annunciato dal presidente della Camera Naiqama Lalabalavu. L'ex uomo forte dell'esercito sostituisce così Bainimarama, che aveva rovesciato il governo con un colpo di Stato militare nel 2006. Oggi, lasciando il Parlamento salutato da un coro di clacson festanti, Rabuka, 74 anni, ha detto di essere pronto ad assumere "umilmente" l' incarico. Poco dopo il risultato del voto, l'ambasciatore dell'Unione europea per il Pacifico, Sujiro Seam, ha inviato le sue congratulazioni a Rabuka su Twitter. Bainimarama aveva dispiegato l'esercito nelle strade della capitale Suva, in attesa del voto e a seguito dello stallo delle elezioni generali, dicendo di temere violenze etniche e per mantenere "la legge e l'ordine". Rabuka, egli stesso salito al potere nel 1987 con un colpo di Stato, aveva accusato il governo in carica di voler "seminare paura e caos" cercando "di infiammare la nazione secondo criteri razziali". Rabuka, ex campione di rugby e già Primo ministro delle Figi tra il 1992 e il 1999, era riuscito a concludere ieri un accordo di coalizione con il Partito socialdemocratico, che gli ha permesso di ottenere la maggioranza in parlamento. Bainimarama, era alla guida delle Fiji da 16 anni.

