Figli della regina fuori da Balmoral davanti a omaggi floreali

LONDRA, 10 SET - Un gruppo di membri della famiglia reale, tra cui tre figli della defunta regina rimasti in Scozia, la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo, sono usciti dal castello di Balmoral per ammirare i tanti omaggi floreali lasciati dai sudditi davanti alla residenza in cui Elisabetta II è spirata due giorni fa. Con loro alcuni nipoti della sovrana, come le principesse Beatrice ed Eugenia. I reali sono rimasti molto colpiti e coinvolti emotivamente mentre leggevano alcuni messaggi fra i fiori e hanno salutato e ringraziato la gente davanti alla residenza reale. La stessa Eugenia ha deposto un mazzo di fiori insieme ai tanti altri.

