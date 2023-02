Filorussi, con Wagner circondata Bakhmut da un lato

ROMA, 08 FEB - Le nostre unità stanno avanzando su Artemovsk (nome russo di Bakhmut) diverse strade della città sono occupate, le unità del gruppo Wagner e militari dell'esercito russo hanno circondato la città dal lato destro e hanno già occupato diverse strade: ha affermato Apty Alaudinov, comandante delle forze Akhmat dell'autoproclamata repubblica di Lugansk su Solovyov Live, ripreso da Ria Novosti. Secondo Alaudinov, ci sono progressi russi anche in direzione dell'autostrada per Konstantinovka: "Questa è l'unica via di comunicazione tra le forze ucraine a Bakhmut e le loro retrovie", ha spiegato il comandante di Akhmat.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA