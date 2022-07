Filorussi, fermato contrattacco ucraino in regione Zaporizhzhia

ROMA, 08 LUG - Le forze armate dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr) hanno contrastato il tentativo dell'esercito ucraino di contrattaccare nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha annunciato oggi il primo viceministro dell'Informazione dei separatisti filorussi di Donetsk, Daniil Bezsonov. Lo riporta l'agenzia russa Tass. "Il nemico ha tentato in alcuni luoghi, specialmente sul fronte meridionale, di passare a una controffensiva, in particolare a Gulyaipole nella regione di Zaporizhzhia, ma il suo tentativo è fallito - ha affermato -. Non appena ha iniziato ad accumulare forze, manodopera ed equipaggiamento, i nostri razzi Uragan hanno colpito le sue posizioni e adesso il nemico non ha più la possibilità di lanciare un contrattacco in quell'area nell'immediato futuro".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA