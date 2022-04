Finlandia, adesione alla Nato più rapida possibile

ROMA, 15 APR - "E' altamente probabile che la Finlandia entri nella Nato, il processo di candidatura dovrebbe essere il più rapido possibile": lo ha detto il ministro finlandese per gli Affari europei Tytti Tuppurainen in un'intervista a Sky News, riportata dal Guardian. Parlando da Helsinki, Tuppurainen ha osservato che ora c'è un profondo cambiamento nelle relazioni tra Russia e Finlandia, che la "rattrista". Poi ha descritto le azioni della Russia come una guerra "brutale" in Ucraina e "un campanello d'allarme per tutti noi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA