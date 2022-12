Floyd: ex agente condannato a 3 anni e mezzo per complicità

WASHINGTON, 09 DIC - Alexander Kueng, l'ex agente di polizia di Minneapolis che tenne inchiodato a terra l'afroamericano George Floyd mentre il collega Derek Chauvin lo soffocava tenendogli premuto il collo con un ginocchio per quasi 10 minuti, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere. L'ex poliziotto si era dichiarato colpevole a ottobre dell'accusa statale di concorso nell'uccisione di Floyd ed era già stato condannato a 3 anni a livello federale per la violazione dei diritti civili dell'afroamericano. Le condanne a livello statale e federale verranno scontate contemporaneamente. Kueng ha assistito alla lettura della sentenza in videoconferenza dal carcere federale dell'Ohio, dove si trova rinchiuso.

