Folla plaude Carlo e Camilla a Belfast, poi 21 salve di cannone

LONDRA, 13 SET - Accoglienza calorosa di una folla di persone oggi a Belfast per re Carlo III e la regina consorte Camilla, dietro le transenne innalzate in prossimità dell'ingresso di Hillsborough Castle, residenza reale dei Windsor in Irlanda del Nord. Come già a Londra e in altre occasioni recenti, d'incontri pubblici legati alle cerimonie di saluto per la morte della regina Elisabetta, il nuovo sovrano e sua moglie si sono concessi di buon grado ai sorrisi, agli scambi di battute e alle strette di mano con molta gente, tra cui tanti giovani e giovanissimi. L'ingresso nel castello è stato suggellato dallo sparo di 21 salve di cannone e dall'innalzamento sul pennone dello stendardo reale al posto dell'Union Jack britannica.

