Fonti,nel comunicato G20 'inaccettabile uso armi atomiche'

BALI, 14 NOV - Il testo finale del G20, così come concordato dagli sherpa, include un passaggio sulle armi nucleari e definisce il loro uso "inaccettabile". Lo fa sapere un funzionario occidentale che ha visto la bozza di comunicato. Nel comunicato finale del G20, così come approvato dagli sherpa, si usa la parola "guerra" per definire il conflitto in corso in Ucraina e si "deplorano" i suoi effetti negativi sui prezzi dell'energia, dei prodotti alimentari e sull'inflazione. Lo precisa un funzionario occidentale. Il testo richiama poi la risoluzione dell'assemblea generale della Nazioni Unite di ottobre, dove solo Cina, India e Sud Africa - tra i membri del G20 - si sono astenuti. Il funzionario ritiene che vi siano "alte probabilità" che il testo sia quello definitivo.

